На The International 11 прошел конкурс косплея

Dota 2. Фото: UGC

Организаторы The International 2022 по Dota 2 устроили показ косплея во время первого дня решающей стадии чемпионата. В нем поучаствовали финалисты конкурса, пишет Сybersport.ru.

Лучшим стал косплеер Shabaz, представший в образе Ember Spirit.

Mizuki Otawa в костюме Huskar получил первое место в номинации "Лучшее перевоплощение". Arty.ficer x aviantese, который сделал косплей на Rubick, выиграл в категории "Лучшая техника". При этом выбор жюри пал на Hadi Aker в образе Weaver.

Ранее Valve назвала победителей конкурса короткометражных фильмов на TI11. Первое место занял контент-мейкер из Беларуси под ником 4fun, который уже побеждал в этом соревновании в 2019 году.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994888-na-the-international-11-proshel-konkurs-kospleya/