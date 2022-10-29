Tundra Esports пробилась в гранд-финал The International 2022

Tundra Esports. Фото: dota2.com

Киберспортивная команда Tundra Esports стала участницей гранд-финала на крупном турнире The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

В плей-офф верхней сетки она победила Team Secret. Противостояние завершилось со счетом 2:1. Коллектив Оливера Skiter Лепко прошел в гранд-финал чемпионата.

Команда Клемента Puppey Иванова упала в нижнюю сетку, где сразится с Team Liquid за второй слот в гранд-финале. Начало матча запланировано на 30 октября.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более $17,3 млн. При этом сумма продолжает увеличиваться за счет продаж Battle Pass и уровней к нему.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994885-tundra-esports-probilas-v-grand-final-the-international-2022/