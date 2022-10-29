Киберспортивные команды из Китая повторили свой антирекорд на The International 2022

Team Aster. Фото: twitter.com/teamastercn

На турнире The International 2022 по Dota 2 ни одна команда из Китая не смогла пробиться в топ-3, чего не происходило с 2013 года, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Последним представителем Китая, покинувшим плей-офф TI11, стал коллектив Team Aster - ростер уступил Team Liquid со счетом 1:2 и занял четвертое место.

На семи предыдущих турнирах серии The International коллективы из Китая непременно входили в тройку лучших: две победы, четыре вице-чемпионства и одно попадание в топ-3.

До этого момента регион только однажды опускался ниже тройки лучших - на The International 2013. Тогда в топ-3 вошли Alliance, Natus Vincere и Orange. На том турнире лучшая команда из Китая - TongFu - также заняла четвертую строчку.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более $17,3 млн. При этом сумма продолжает увеличиваться за счет продаж Battle Pass и уровней к нему.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994873-kibersportivnye-komandy-iz-kitaya-povtorili-svoy-antirekord-na-the-international-2022/