Team Liquid выбила Team Aster из The International 11

Team Liquid. Фото: twitter.com/TeamLiquid

Киберспортивная команда из Китая Team Aster уступила европейскому коллективу Team Liquid в нижней сетке плей-офф на The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу коллектива Самуэля Boxi Свана. Тем самым Team Liquid прошла в финал нижней сетки, где встретится с проигравшим пары Team Secret — Tundra Esports.

Тогда как Team Aster завершила выступление на четвертом месте и заработала более 1,1 млн долларов призовых.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре.

Команды разыгрывают призовой фонд в размере более $17,3 млн. При этом сумма продолжает увеличиваться за счет продаж Battle Pass и уровней к нему.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994867-team-liquid-vybila-team-aster-iz-the-international-11/