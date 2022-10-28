RAMZES666: Хотели бы увидеть меня в поп-ММА?

Роман RAMZES666 Кушнарев. Фото: virtus.pro

Бывший керри российской киберспортивной команды Virtus.pro по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарев поделился мнением о формате звездных боев — поп-ММА, пишет Cybersport.ru.

Во время трансляции на Twitch он в шутку спросил у зрителей, хотели бы они увидеть его в октагоне с другим профессиональным игроком в Dota 2.

"Смотрел недавно бой, где "Гнида" из сериала "Кадетство" (актер Кирилл Емельянов) дрался. Че, ребят, хотели бы увидеть меня в поп-ММА? Тупо против Fishman, или с SumaiL подраться", - заявил Роман Кушнарев.

Ранее в рамках ивента поп-ММА от промоушена "Наше дело" прошел бой между актерами из сериала "Кадетство".

Напомним, что Кушнарев покинул Virtus.pro после вылета команды из стадии Last Chance на The International 11.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994815-ramzes666-hoteli-by-uvidet-menya-v-pop-mma/