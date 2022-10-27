Игрок команды Team Liquid назвал желаемого соперника по финалу TI11

Людвиг zai Уолберг. Фото: Valve

Офлейнер киберспортивной команды Team Liquid Людвиг zai Уолберг назвал желаемого оппонента по финалу турнира The International 11 по Dota 2, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Jaxon.gg.

Шведский киберспортсмен в своем ответе озвучил, что хотел бы встретиться в гранд-финале с командой Team Secret.

Он выступал за нее в прошлом сезоне вместе с Лассе MATUMBAMAN Урпалайненом.

"Будет здорово сыграть с Team Secret в финале, так как это создаст хорошую сюжетную линию как конкретно для MATUMBAMAN, так и для TI11 в целом",- сказал zai.

Заключительные матчи плей-офф на The International 2022 пройдут 29-30 октября. Team Secret сыграет с Tundra Esports в финале верхней сетки, а Team Liquid сразится с Team Aster.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994604-igrok-komandy-team-liquid-nazval-zhelaemogo-sopernika-po-finalu-ti11/