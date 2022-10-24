Стал известен самый популярный герой первой части плей-офф The International 11

Primal Beast. Фото: dota2.com

Primal Beast чаще других персонажей выбирали или запрещали в драфтах первой части плей-офф The International 2022 по Dota 2. Этот герой четыре раза появился в пиках и 29 раз был забанен, пишет Cybersport.ru.

Согласно статистике портала Dotabuff.com, в ТОП-5 по этим показателям входят Enigma (9 пиков и 21 бан), Marci (по 15 пиков и банов), Tiny (16 пиков и 12 банов), а также Leshrac (17 пиков и 10 банов).

При этом Primal Beast чаще всего запрещали в матчах первой части плей-офф TI11, а Crystal Maiden — выбирали. Ее пикнули в 19 противостояниях.

Напомним, The International 2022 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Первая часть плей-офф закончилась 23 октября — игры возобновятся 29 октября.

Борьбу за чемпионство продолжают четыре коллектива: Team Secret, Tundra Esports, Team Aster и Team Liquid.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994170-stal-izvesten-samyy-populyarnyy-geroy-pervoy-chasti-pley-off-the-international-11/