"Evil Geniuses вылетел, Team Aster - в полуфинале": итоги второго дня плей-офф TI 11

Team Aster. Фото: twitter.com/teamastercn

21 октября завершился второй игровой день плей-офф главного турнира сезона The International 2022 по Dota 2 с общим призовым фондом более 17 млн долларов, передает NUR.KZ.

В полуфинале виннеров Tundra обыграла OG со счетом 2:0. Тогда как Team Aster взяла верх над Team Liquid - 2:0. За выход в финал нижней сетки Tundra сыграет с Team Aster.

Во втором раунде лузеров beastcoast выбил Evil Geniuses из турнира (2:0). Прошлый финалист The International PSG.LGD оказался сильнее BOOM Esports - 2:0.

Теперь в третьем раунде нижней сетки beastcoast сразится с PSG.LGD.

Напомним, что плей-офф The International 2022 проходит с 20 по 30 октября в Сингапуре.

Команды разыгрывают призовой фонд в размере более $17 млн долларов. При этом сумма продолжает расти за счет продаж Battle Pass.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993852-evil-geniuses-vyletel-team-aster-v-polufinale-itogi-vtorogo-dnya-pley-off-ti-11/