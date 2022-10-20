"Team Spirit выбыл, PSG.LGD - в сетке лузеров": итоги первого дня плей-офф ТI11

Team Spirit. Фото: Twitter The International

20 октября в Сингапуре состоялись первые матчи плей-офф главного турнира сезона The International 2022 по Dota 2 с общим призовым фондом более 17 млн долларов, передает NUR.KZ.

Прошлогодний чемпион The International Team Spirit проиграл в первом раунде нижней сетки команде BOOM Esports (0:1) и вылетел из турнира.

Финалист прошлого розыгрыша TI коллектив PSG.LGD уступил в четвертьфинале верхней сетки Team Secret (0:2) и упал в нижнюю сетку, где теперь встретится с BOOM Esports.

Тогда как Team Secret в полуфинале виннеров сыграет с Thunder, которая оказалась сильнее Evil Geniuses - 2:0.

Также во второй раунд лузеров прошли beastcoast (обыграли Hokori), Gladiators (обыграли Fnatic) и Entity (обыграли Royal Never Give Up).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993670-team-spirit-vybyl-psglgd-v-setke-luzerov-itogi-pervogo-dnya-pley-off-ti11/