Команда Entity выбила Royal Never Give Up из The International 2022

Киберспортивная команда Entity. Фото: twitter.com/fishmandota2

Киберспортивная команда Entity одержала победу над Royal Never Give Up в первом раунде нижней сетки The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Команда Лу Somnus丶M Яо в итоге заняла 13-16 место и заработала более 250 тысяч долларов.

В свою очередь Entity в следующем раунде сразится с проигравшим в матче Team Aster - Team Liquid. Данное противостояние запланировано на 22 октября.

Напомним, что плей-офф The International 2022 проходит с 20 по 30 октября в Сингапуре. Участники разыгрывают призовой фонд в размере более 17 млн долларов.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993649-komanda-entity-vybila-royal-never-give-up-iz-the-international-2022/