Team Secret выбила PSG.LGD в нижнюю сетку плей-офф The International 11

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Китайская киберспортивная команда PSG.LGD уступила коллективу Team Secret в четвертьфинале турнира The International 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу коллектива Клемента Puppey Иванова.

Тем самым Team Secret вышла в полуфинал верхней сетки плей-офф, где встретится с Thunder Awaken за выход в финал виннеров.

Тогда как команда Чжан y` Липина упала в нижнюю сетку. Соперником PSG.LGD станет победитель пары Team Spirit — BOOM Esports.

Напомним, что плей-офф The International 2022 проходит с 20 по 30 октября в Сингапуре. Участники разыгрывают призовой фонд в размере более 17 млн долларов. При этом сумма пополняется за счет продаж Battle Pass.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993598-team-secret-vybila-psglgd-v-nizhnyuyu-setku-pley-off-the-international-11/