BetBoom Team и Soniqs покинули The International 2022

BetBoom Team. Фото: vk.com/betboomteam

Киберспортивная команда BOOM Esports одержала победу над BetBoom Team в переигровках группы A на турнире The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Для команды Саефула Fbz Ильхама эта победа стала второй в тай-брейках. Таким образом, коллектив прошел в нижнюю сетку плей-офф.

Ростер Владимира RodjER Никогосяна потерял шансы на выход в решающую стадию The International 11. Ранее команда Soniqs также покинула чемпионат.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более 16 миллионов долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993253-betboom-team-i-soniqs-pokinuli-the-international-2022/