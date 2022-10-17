Team Secret и Team Spirit поделили очки на The International 2022

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Российская киберспортивная команда Team Spirit сыграла вничью с коллективом Team Secret в групповом этапе турнира The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Игра завершилась со счетом 1:1. Тем самым команды заработали по одному баллу.

В следующем раунде групповой стадии Team Secret сыграет с Entity, а Team Spirit сразится с Tundra Esports в параллельном матче.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре.

Команды разыгрывают призовой фонд в размере более 16 млн долларов. При этом сумма продолжает расти за счет продаж Battle Pass и уровней к нему.

Отметим, что действующим чемпионом The International является команда Team Spirit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993035-team-secret-i-team-spirit-podelili-ochki-na-the-international-2022/