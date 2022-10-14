На групповом этапе The International 2022 сыграют девять претендентов на второй титул чемпиона TI

Иллюстративное фото: liquipedia.net

Девять участников групповой стадии The International 2022 по дисциплине Dota 2 в Сингапуре претендуют на второй титул чемпионов The International, пишет Cybersport.ru.

Второй Аегис Чемпионов подряд могут получить пять игроков Team Spirit — коллектив не проводил замен во время сезона.

Кроме того, еще один титул могут выиграть капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов, который победил на первом TI в составе Natus Vincere, Чжан y` Липин и Чжан Faith_bian Жуйда, выигравшие The International 2016 с Wings Gaming, а также Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен — триумфатор The International 2017.

Двукратными чемпионами The International становились пять игроков. Это достижение покорилось бывшим представителям OG Анатану ana Фаму, Ессе JerAx Вайникке, Йохану n0tail Сундштайну, Топиасу Topson Таавитсайнену и Себастьяну Ceb Дебсу.

Напомним, что The International 2022 проходит 15-30 октября в Сингапуре. Участники разыгрывают призовой фонд в размере более 15,5 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992770-na-gruppovom-etape-the-international-2022-sygrayut-devyat-pretendentov-na-vtoroy-titul-chempiona-ti/