Игрокам Team Spirit вручили чемпионские перстни за победу на The International 10

Team Spirit. Фото: twitter.com/pglesports

Участники российской киберспортивной команды Team Spirit по Dota 2 получили чемпионские перстни за победу на The International 10 (2021), передает Cybersport.ru.

Фотографию с наградой показал мидер команды Александр TORONTOTOKYO Хертек в своих социальных сетях.

Чемпионский перстень TI10 Александра Хертека. Фото: instagram.com/torontotokyo17/

Перстни — традиционный подарок от Valve чемпионам турниров серии The International. На аксессуарах для Team Spirit изображен логотип коллектива и надпись International champions Team Spirit.

Коллектив Хертека занял первое место на десятом турнире серии. В гранд-финале Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

Ранее Valve также выпустила документальный фильм True Sight, посвященный этому противостоянию.

15 октября стартует групповой этап The International 2022. На чемпионате выступят 20 команд, в числе которых Team Spirit. Они разыграют более 13,6 млн долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992493-igrokam-team-spirit-vruchili-chempionskie-perstni-za-pobedu-na-the-international-10/