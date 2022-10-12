Команда Team Secret прошла в групповую стадию The International 2022

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Киберспортивная команда Team Secret обыграла российский коллектив Virtus.pro в финале верхней сетки на The International 2022: Last Chance по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Клемента Puppey Иванова. Тем самым Team Secret гарантировала себе слот в групповой стадии чемпионата.

Тогда как команда Virtus.pro упала в нижнюю сетку турнира. Теперь коллектив Романа RAMZES666 Кушнарева сразится с победителем пары Team Liquid — Vici Gaming за второй слот на групповом этапе TI11.

Напомним, что стадия последнего шанса на The International 2022 проходит с 8 по 12 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают две путевки на групповой этап главного турнира сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992271-komanda-team-secret-proshla-v-gruppovuyu-stadiyu-the-international-2022/