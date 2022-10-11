Virtus.pro разыграет с Team Liquid слот на The International 2022

Virtus.pro. Фото: twitter.com/virtuspro

Российская киберспортивная команда Virtus.pro победила коллектив Team Liquid в полуфинале верхней сетки The International 2022: Last Chance по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Егора Xakoda Липартии.

Тем самым Virtus.pro прошла в финал виннеров, где сыграет с Team Secret за слот на The International 2022. Матч запланирован на 12 октября в 8:00 по времени Астаны.

Тогда как Team Liquid опустилась в нижнюю сетку, где сразится с командой Xtreme Gaming.

Напомним, что стадия последнего шанса на The International 11 проходит с 8 по 12 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают две путевки на главный турнир сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992144-virtuspro-razygraet-s-team-liquid-slot-na-the-international-2022/