Темпы роста призового фонда The International 2022 ниже, чем у трех предыдущих

После 25 дней продаж Battle Pass 2022 фанаты Dota 2 пожертвовали в призовой фонд The International 2022 меньше, чем перед предыдущими тремя турнирами, пишет Cybersport.ru.
По данным сервиса Prize Pool Tracker, за этот промежуток времени собрано более 12,5 млн долларов.
Продажи боевых пропусков значительно замедлились по сравнению с TI10, TI9, TI18 за аналогичный период.
За прошедшие сутки пользователи Dota 2 увеличили общую сумму призового фонда TI11 на $72 тыс., тогда как на трех предыдущих турнирах за тот же срок игроки добавили более $100 тыс.
Напомним, что основной этап The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. На турнире примут участие 20 команд из шести регионов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989870-tempy-rosta-prizovogo-fonda-the-international-2022-nizhe-chem-u-treh-predyduschih/