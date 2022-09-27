Темпы роста призового фонда The International 2022 ниже, чем у трех предыдущих

The International. Фото: games.mail.ru

После 25 дней продаж Battle Pass 2022 фанаты Dota 2 пожертвовали в призовой фонд The International 2022 меньше, чем перед предыдущими тремя турнирами, пишет .

По данным сервиса Prize Pool Tracker, за этот промежуток времени собрано более 12,5 млн долларов.

Продажи боевых пропусков значительно замедлились по сравнению с TI10, TI9, TI18 за аналогичный период.

За прошедшие сутки пользователи Dota 2 увеличили общую сумму призового фонда TI11 на $72 тыс., тогда как на трех предыдущих турнирах за тот же срок игроки добавили более $100 тыс.

Напомним, что основной этап The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. На турнире примут участие 20 команд из шести регионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989870-tempy-rosta-prizovogo-fonda-the-international-2022-nizhe-chem-u-treh-predyduschih/