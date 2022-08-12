PGL Arlington Major 2022: 12 августа состоятся два матча плей-офф

Dota 2. Фото: UGC

12 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдут две встречи второго раунда нижней сетки плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Коллектив из СНГ Virtus.pro (выступает на турнире под тегом Outsiders) сыграет с beastcoast, который в первом раунде одолел Fnatic со счетом 2:1. Матч пройдет в ночь с 12 на 13 августа в 00:00 по времени Нур-Султана. Победителя этой пары в следующем раунде ждет встреча с OG.

Во второй игре команда Entity сразится с BOOM Esports. Матч запланирован на 12 августа в 21:00. Победитель этой пары в следующем круге встретится с Team Aster.

Вчера состоялись полуфинальные матчи в верхней сетки плей-офф. По их итогам в финал пробились PSG.LGD и Team Spirit.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982920-pgl-arlington-major-2022-12-avgusta-sostoyatsya-dva-matcha-pley-off/