PSG.LGD сыграет с Team Spirit в финале верхней сетки на PGL Arlington Major 2022

Киберспортивная команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/lgdgaming

В американском городе Арлингтон (штат Техас) прошли полуфинальные матчи в верхней сетки плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Победитель The International 10 Team Spirit обыграла коллектив из Китая Team Aster со счетом 2:0. Тем самым российская команда вышла в финал верхней сетки.

Вторым финалистом верхней сетки стала команда из Поднебесной PSG.LGD, которая в полуфинале одолела коллектив OG - 2:1.

Матч за выход в гранд-финал турнира состоится в ночь с 13 на 14 августа в 00:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982917-psglgd-sygraet-s-team-spirit-v-finale-verhney-setki-na-pgl-arlington-major-2022/