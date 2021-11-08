Владимир Зеленский поздравил Natus Vincere с победой на PGL Major Stockholm 2021

Владимир Зеленский. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успех Natus Vincere на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

В социальных сетях он поздравил клуб с новым трофеем, а также пожелал его игрокам одержать еще больше побед в будущем.

"Киберспорт существенно отличается от привычных для многих видов спорта. В нем свои правила, совсем другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Успех или поражение дарят такие же эмоции, мастерство спортсмена так же заметно даже невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую же гордость.

Вчера украинский киберспортивный клуб Natus Vincere одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в своей истории NAVI выиграли мейджор-турнир по CS:GO, став лучшими среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!

В скором времени трофей PGL Major Stockholm окажется среди других кубков на базе NAVI в Киеве. Одерживайте как можно больше побед для себя и для Украины!" - написал Зеленский.

Напомним, что в финале PGL Major Stockholm 2021 команда NAVI обыграла G2 Esports со счетом 2:0. За победу коллектив из СНГ заработал миллион долларов призовых. Лучшим игроком турнира признали Александра s1mple Костылева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941170-vladimir-zelenskiy-pozdravil-natus-vincere-s-pobedoy-na-pgl-major-stockholm-2021/