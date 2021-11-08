Команда Natus Vincere стала чемпионом PGL Major Stockholm 2021

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Киберспортивная команда Natus Vincere стала победителем турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

В финале "рожденные побеждать" обыграли G2 Esports со счетом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Тем самым коллектив Александра s1mple Костылева заработал миллион долларов призовых.

Отметим, что обе команды вышли в плей-офф со статистикой 3:0 в стадии New Legends. В четвертьфинале G2 Esports обыграла Ninjas in Pyjamas, а затем в полуфинале одолела Heroic. На пути к решающему матчу коллектив из СНГ победил Team Vitality и Gambit Esports.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 прошел с 26 октября по 8 ноября в Стокгольме (Швеция). 24 команды разыграли призовой фонд в размере $2 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941063-komanda-natus-vincere-stala-chempionom-pgl-major-stockholm-2021/