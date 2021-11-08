Александр Костылев стал самым ценным игроком PGL Major Stockholm 2021

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Снайпер киберспортивной команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев признан самым ценным игроком PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, пишет Сybersport.ru.

Об этом сообщил портал HLTV.org.

Коллектив провел на турнире десять карт, все они завершились победой NAVI.

При этом худшую статистику s1mple показал на второй карте матча против Ninjas in Pyjamas в групповом этапе — его рейтинг составил 1,17.

Самой результативной оказалась вторая карта полуфинала против Gambit Esports — ее Костылев завершил с рейтингом 2.26.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 прошел с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). В матче за титул команда NAVI победила G2 Esports со счетом 2:0 и заработала миллион долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941066-aleksandr-kostylev-stal-samym-tsennym-igrokom-pgl-major-stockholm-2021/