Айбек Оралбай победил двукратного олимпийского чемпиона и вышел в финал ЧМ-2025 по боксу

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай стал финалистом чемпионата мира 2025 года, который проходит в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Путевку в решающий раунд в весовой категории свыше 90 килограммов спортсмен оспаривал с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом — победителем пяти чемпионатов мира и двух Олимпиад (Рио-2016, Токио-2020).

Поединок продлился все три раунда. Стартовый отрезок получился конкурентным и остался за Оралбаем (3:2). Второй раунд казахстанец забрал единогласно (5:0). В третьем отрезке ла Крус оформил нокдаун и оказался сильнее (5:0).

В итоге Оралбай одержал победу раздельным решением судей (3:2) и вышел в финал, где встретится с узбекистанцем Жахонгиром Закировым.

Напомним, ранее в решающий поединок на чемпионате мира под эгидой World Boxing пробилась казахстанка Аида Абикеева. Бронзовыми медалистками стали отечественные спортсменки Виктория Графеева и Елдана Талипова.

