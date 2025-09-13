Елдана Талипова принесла сборной Казахстана по боксу еще одну бронзу чемпионата мира
Казахстанка Елдана Талипова стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по боксу 2025 года, который проходит в британском Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка в полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов боролась с полькой Агатой Качмарской. Соперница владела инициативой на протяжении всех трех раундов и одержала победу единогласным решением судей (5:0), благодаря чему вышла в финал.
Талипова же завершила выступление на турнире с бронзовой медалью. Это вторая награда для сборной Казахстана. Ранее бронзу также забрала Виктория Графеева.
В марте Талипова уже становилась серебряным призером чемпионата мира, но те соревнования прошли под эгидой IBA. Турнир в Ливерпуле курирует организация World Boxing, получившая официальное признание Международного олимпийского комитета.
