Казахстанская боксерша Аида Абикеева вышла в финал чемпионата мира — 2025

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева одержала победу в полуфинале чемпионата мира в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

За выход в финал казахстанка боролась против представительницы Ирландии Грейн Мэри Уолш. Схватка проходила в весовой категории до 65 килограммов и завершилась победой Абикеевой единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.

Таким образом, Аида стала первой финалисткой от женской сборной Казахстана на текущем мировом первенстве. Поединок за золотую медаль турнира пройдет 14 сентября.

Напомним, 27-летняя Абикеева в марте этого года стала чемпионкой мира на первенстве от IBA в весовой категории до 63 килограммов. Текущий ЧМ проходит под эгидой World Boxing, которая курирует весь олимпийский бокс.

Ранее Виктория Графеева завершила выступление на чемпионате мира с бронзовой медалью.

