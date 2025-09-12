Казахстанская боксерша Аида Абикеева вышла в финал чемпионата мира — 2025
Опубликовано:
Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева одержала победу в полуфинале чемпионата мира в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
За выход в финал казахстанка боролась против представительницы Ирландии Грейн Мэри Уолш. Схватка проходила в весовой категории до 65 килограммов и завершилась победой Абикеевой единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.
Таким образом, Аида стала первой финалисткой от женской сборной Казахстана на текущем мировом первенстве. Поединок за золотую медаль турнира пройдет 14 сентября.
Напомним, 27-летняя Абикеева в марте этого года стала чемпионкой мира на первенстве от IBA в весовой категории до 63 килограммов. Текущий ЧМ проходит под эгидой World Boxing, которая курирует весь олимпийский бокс.
Ранее Виктория Графеева завершила выступление на чемпионате мира с бронзовой медалью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2285727-kazahstanskaya-boksersha-aida-abikeeva-vyshla-v-final-chempionata-mira-2025/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах