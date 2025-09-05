Казахстанский боксер Жанкош Тураров выиграл первый бой после скандала
Казахстанец Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге в рамках домашнего турнира, который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
34-летний атлет принял участие в первом турнире организации Ali Akhmedov Promotion. Шоу прошло в Спортивно-культурном комплексе имени Балуана Шолака.
Тураров встретился на ринге с 27-летним филиппинцем Али Канегой в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Рейтинговый поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.
Уже в стартовом отрезке казахстанец оформил нокдаун. Однако Канего смог продолжить бой и навязать оппоненту борьбу.
В заключительном раунде филиппинец, окровавленный из-за рассечения в области брови, дважды оказался на настиле, но продержался до финального гонга.
В итоге Тураров одержал победу единогласным решением судей и сохранил идеальный рекорд. На профессиональном ринге он выиграл все 29 боев, 20 из них — нокаутами. На счету Канеги теперь 12 побед при трех поражениях и одной ничьей.
Для Турарова этот поединок стал первым после скандала. В прошлом году появилась информация о том, что девушка 1996 года рождения обвинила его в изнасиловании. Спортсмен заявил, что распространенные сведения являются ложными. В октябре досудебное расследование в отношении боксера было прекращено, факт изнасилования не подтвердился.
Последний бой до турнира в Алматы Тураров провел в декабре 2023 года. Тогда он победил японца Акихиро Кондо и защитил пояс IBO в первом полусреднем весе. Впоследствии из-за неактивности казахстанец был лишен чемпионского титула.
Напомним, также на турнире в Алматы победу одержала известная отечественная спортсменка Балауса Муздиман.
