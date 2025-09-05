Казахстанский боксер Жанкош Тураров выиграл первый бой после скандала

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанский боксер Жанкош Тураров выиграл первый бой после скандала

      Опубликовано:

      Казахстанский боксер Жанкош Тураров
      Жанкош Тураров. Фото: Instagram @zhankoshturarov

      Казахстанец Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге в рамках домашнего турнира, который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

      34-летний атлет принял участие в первом турнире организации Ali Akhmedov Promotion. Шоу прошло в Спортивно-культурном комплексе имени Балуана Шолака.

      Тураров встретился на ринге с 27-летним филиппинцем Али Канегой в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Рейтинговый поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.

      Уже в стартовом отрезке казахстанец оформил нокдаун. Однако Канего смог продолжить бой и навязать оппоненту борьбу.

      В заключительном раунде филиппинец, окровавленный из-за рассечения в области брови, дважды оказался на настиле, но продержался до финального гонга.

      В итоге Тураров одержал победу единогласным решением судей и сохранил идеальный рекорд. На профессиональном ринге он выиграл все 29 боев, 20 из них — нокаутами. На счету Канеги теперь 12 побед при трех поражениях и одной ничьей.

      Для Турарова этот поединок стал первым после скандала. В прошлом году появилась информация о том, что девушка 1996 года рождения обвинила его в изнасиловании. Спортсмен заявил, что распространенные сведения являются ложными. В октябре досудебное расследование в отношении боксера было прекращено, факт изнасилования не подтвердился.

      Последний бой до турнира в Алматы Тураров провел в декабре 2023 года. Тогда он победил японца Акихиро Кондо и защитил пояс IBO в первом полусреднем весе. Впоследствии из-за неактивности казахстанец был лишен чемпионского титула.

      Напомним, также на турнире в Алматы победу одержала известная отечественная спортсменка Балауса Муздиман.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.