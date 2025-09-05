Балауса Муздиман нокаутировала соперницу в титульном поединке в Алматы

Казахстанка Балауса Муздиман одержала очередную победу на профессиональном ринге в рамках турнира, который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Уроженка Алматинской области приняла участие в первом турнире организации Ali Akhmedov Promotion. Шоу прошло в Спортивно-культурном комплексе имени Балуана Шолака.

Муздиман противостояла Мамта Сингх из Индии. Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно.

Казахстанка быстро завладела инициативой и уже в стартовом отрезке дважды отправила соперницу в нокдаун. Во втором раунде Сингх также оказалась на настиле.

В итоге представительница Индии продержалась до четвертого раунда, но по ходу этой трехминутки рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Муздиман стала обладательницей чемпионского пояса UBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

27-летняя казахстанка сохранила идеальный профессиональный рекорд. Она выиграла все девять боев, семь из которых — нокаутами.

На счету 28-летней Сингх теперь семь побед при трех поражениях и одной ничьей.

