Балауса Муздиман нокаутировала соперницу в титульном поединке в Алматы
Опубликовано:
Казахстанка Балауса Муздиман одержала очередную победу на профессиональном ринге в рамках турнира, который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Уроженка Алматинской области приняла участие в первом турнире организации Ali Akhmedov Promotion. Шоу прошло в Спортивно-культурном комплексе имени Балуана Шолака.
Муздиман противостояла Мамта Сингх из Индии. Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно.
Казахстанка быстро завладела инициативой и уже в стартовом отрезке дважды отправила соперницу в нокдаун. Во втором раунде Сингх также оказалась на настиле.
В итоге представительница Индии продержалась до четвертого раунда, но по ходу этой трехминутки рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
Таким образом, Муздиман стала обладательницей чемпионского пояса UBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).
27-летняя казахстанка сохранила идеальный профессиональный рекорд. Она выиграла все девять боев, семь из которых — нокаутами.
На счету 28-летней Сингх теперь семь побед при трех поражениях и одной ничьей.
