Непобежденный тяжеловес заявил, что хочет боя с Усиком

Непобежденный чемпион по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжелом весе британец Мозес Итаума хочет встретиться на ринге украинцем Александром Усиком, передает Championat.

"Что дальше? Честно говоря, я буду драться с любым, кого они поставят передо мной. Если быть до конца честным, Джозеф Паркер и Кабайел действительно заслуживают боя с Александром Усиком, но я бы тоже хотел воспользоваться этой возможностью. Поставь меня в один ряд с ними!" — заявил Итаума.

20-летний Итаума в последнем поединке на прошлой неделе победил нокаутом в первом раунде 37-летнего бывшего обладателя временного титула WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта.

На счету Итаумы 13 боев, он не проиграл ни в одном из них. 11 боев британец выиграл нокаутами.

А Александр Усик в прошлом месяце нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь Усик владеет поясами по всем престижным версиям, в том числе WBO.

Пока Усик не потерпел ни одного поражения в карьере - он выиграл все 24 поединка, 15 из них - нокаутами.

