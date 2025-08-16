20-летний Итаума нокаутировал Уайта за две минуты и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе

Профессиональный английский боксер Мозес Итаума одержал быструю досрочную победу над своим соотечественником Диллианом Уайтом, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Итаума защищал пояс WBO Inter-Continental в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке 20-летний Итаума начал активный прессинг и обрушил серию ударов на соперника. Уайт пытался защищаться, но в конце второй минуты все же упал на настил. Рефери начал отсчет нокдауна, однако затем зафиксировал нокаут, оценив состояние 37-летнего британца.

Таким образом, Итаума защитил пояс WBO Inter-Continental и сохранил идеальный рекорд. На профессиональном ринге он выиграл все 13 боев (11 — нокаутами).

Уайт прервал серию из трех побед. Теперь на его счету 31 выигранный поединок (21 — нокаутами) при четырех досрочных поражениях.

В соглавном событии вечера англичанин Ник Болл по итогам 12 раундов единогласным решением судей (115:113, 118:110, 117:111) победил австралийца Сэма Гудмана и защитил титул чемпиона мира в полулегком весе (до 57,2 кг) по версии WBA.

Также в рамках боксерского турнира хорват Филип Хргович отстоял пояс WBO International в тяжелом весе. Единогласным решением судей (99:90, 98:91, 99:90) он по итогам десяти раундов победил англичанина Дэвида Аделейе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.