Тренер Бивола назвал дату проведения третьего боя с Бетербиевым

Один из тренеров чемпиона по версиям WBO, WBA и IBF россиянина Дмитрия Бивола Дмитрий Кириллов прокомментировал трилогию с Артуром Бетербиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Betonmobile.

Кириллов отметил, что третьего поединка между боксерами можно ожидать в начале следующего года.

"В этом году Дмитрий, думаю, не вернется на ринг. Так что, может быть, в начале следующего года состоится третий бой Димы и Артура. Скорее всего, он состоится. Надо еще смотреть, как Бетербиев отбоксирует в ноябре. Все еще может 100 раз поменяться. Мы не знаем, что будет происходить в мире завтра, не то что в следующем году. Будем ждать и надеяться, что Дима выйдет на третий бой с Бетербиевым", - заявил тренер Бивола.

Напомним, ранее, стало известно, что российский боксер перенес операцию на спине и на данный момент восстанавливается. Бивол также попросил об отсрочке обязательной защиты титула по линии IBF.

Что касается Артура Бетербиева, то он 22 ноября проведет бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против американца Деона Николсона.

