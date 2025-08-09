Бивол сделал заявление об операции после обвинений со стороны Бетербиева
Российский профессиональный боксер Дмитрий Бивол в официальном Instagram-аккаунте поделился новостями о своем здоровье и дальнейшей карьере, передает NUR.KZ.
Спортсмен сообщил, что перенес операцию. Он поблагодарил всех за поддержку и заявил, что с нетерпением ждет новых вызовов в следующем году.
"По рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более десяти лет, но она ухудшалась с каждым тренировочным лагерем. Все прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди 6-8 недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам", – отметил Бивол.
Напомним, ранее российско-канадский боксер Артур Бетербиев обвинил своего принципиального соперника в срыве трилогии. По его словам, Бивол "снова выбрал путь отступления".
Ранее спортсмены дважды встречались на ринге и нанесли друг другу первые поражения в профессиональной карьере. Сначала абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе стал Бетербиев, а затем этот титул забрал Бивол. Однако впоследствии россиянин утратил данное звание, так как освободил пояс WBC.
Планируется, что Бетербиев после поражения вернется на ринг в ноябре и проведет бой с американцем Деоном Николсоном.
