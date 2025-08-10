Дмитрий Бивол отказался от боя за чемпионский пояс IBF: известны подробности

Чемпион по версиям WBA, WBO и IBF, российский боксер Дмитрий Бивол обратился к Международной боксерской федерации с просьбой отсрочить обязательную защиту, передает NUR.KZ со ссылкой на Allboxing.

Ранее, Бивол сделал заявление о том, что перенес операцию на спине. На восстановление ему потребуется до двух месяцев. При этом Дмитрий должен был провести обязательную защиту титула по линии IBF против немецкого боксера Михаэля Эйверта. Россиянин запросил у организации медицинское исключение в связи с перенесенной операцией на спине.

Напомним, ранее российско-канадский боксер Артур Бетербиев обвинил своего принципиального соперника в срыве трилогии. По его словам, Бивол "снова выбрал путь отступления".

Ранее спортсмены дважды встречались на ринге и нанесли друг другу первые поражения в профессиональной карьере. Сначала абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе стал Бетербиев, а затем этот титул забрал Бивол. Однако впоследствии россиянин утратил данное звание, так как освободил пояс WBC.

