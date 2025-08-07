"Снова выбрал путь отступления": Бетербиев обвинил Бивола в срыве трилогии

Российско-канадский боксер Артур Бетербиев в своем Instagram-аккаунте высказался о следующем бое на профессиональном ринге и обратился к россиянину Дмитрию Биволу, передает NUR.KZ.

В среду был анонсирован поединок Бетербиева с американцем Деоном Николсоном. Планируется, что это противостояние пройдет на турнире в Эр-Рияде 22 ноября 2025 года.

Для Бетербиева бой будет первым после двух поединков с Биволом. Их первое противостояние завершилось победой российско-канадского боксера, который стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В реванше сильнее был Бивол, забравший этот титул.

После двух поединков активно обсуждалась трилогия между спортсменами. Бетербиев раскрыл детали, отметив в своей публикации Бивола.

"Планировалось, что наш следующий бой пройдет в России. Вы знаете, о чем сейчас идет речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал все, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления.

Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает – это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что", – написал Бетербиев.

Напомним, Бивол и Бетербиев нанесли друг другу первые поражения на профессиональном ринге. Дмитрий также утратил звание абсолютного чемпиона мира, так как освободил пояс WBC. Официальной информации о его следующем бое пока нет.

