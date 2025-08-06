Объявлен следующий бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева

Российско-канадский профессиональный боксер Артур Бетербиев проведет следующий бой против американца Деона Николсона, передает NUR.KZ со ссылкой на The Ring.

Отмечается, что поединок пройдет на турнир The Ring IV "Ночь чемпионов" в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Шоу запланировано на 22 ноября 2025 года.

Для Бетербиева это будет первый бой после дилогии с россиянином Дмитрием Биволом. Напомним, их первый очный поединок состоялся в Эр-Рияде в октябре 2024 года. Тогда Бетербиев одержал победу решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Второй бой прошел в феврале там же. Бивол взял реванш решением большинства судей и завладел титулом абсолютного чемпиона мира.

Для Бетербиева то поражение стало первым на профессиональном ринге. В активе 40-летнего российско-канадского боксера также 21 победа (20 — нокаутами).

Николсон же никогда не владел титулом чемпиона мира. За профессиональную карьеру 34-летний американец одержал 22 победы (18 — нокаутами) при одном досрочном поражении. На данный момент он занимает 31-е место в рейтинге полутяжелого дивизиона по версии авторитетного портала BoxRec. Бетербиев идет вторым, уступая только Биволу.

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