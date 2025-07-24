Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган

Американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, предварительно, у него произошел сердечный приступ, передает NUR.KZ со ссылкой на портал TMZ.

"Халк Хоган умер в возрасте 71 года после сердечного приступа в доме в Клируотере (штат Флорида)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг утром на вызов прибыли полицейские и медики, однако актер уже был мертв.

По данным 24SMI, Халк Хоган при рождении получил имя Терри Боллеа. Его биография берет начало в Америке 11 августа 1953 года. Хоган имел шотландские, французские и итальянские корни.

За свою карьеру Халк Хоган получил все мыслимые и немыслимые титулы в рестлинге. Свой первый мировой чемпионат спортсмен выиграл в 1984 году, одержав победу над несокрушимым рестлером Айроном Шейком.

В 1994-м силача обвинили в употреблении стероидных препаратов. Ему пришлось завершить карьеру спортсмена и заняться съемками в фильмах и ток-шоу. Хоган дебютировал на большом экране, сыграв второстепенную роль в культовом боевике "Рокки 3".

Кроме того, Хоган играл в сериалах "Команда "А", "Крутой Уокер", фильмах "Коммандо из пригорода", "Неистребимый шпион".

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