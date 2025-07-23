19-летний хоккеист погиб при странных обстоятельствах на Ибице

19-летний хоккеист из Великобритании Гэри Келли погиб в отеле на Ибице. Ранее при таких же обстоятельствах погиб еще один британец, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Как пишет издание, ссылаясь на английские СМИ, спортсмен пошиб, выпав с балкона отеля. На место была вызвана бригада скорой помощи, но медики не смогли помочь ему.

В полиции заявили, что смерть хоккеиста стала результатом несчастного случая - об этом, по словам правоохранителей, говорят записи с камер наблюдения.

При этом, как отмечает издание, двумя неделями ранее при схожих обстоятельствах погиб соотечественник Келли Эван Томсон.

Руководство отеля, подвергшееся критике за недостаточное обеспечение безопасности, отменило все развлекательные мероприятия.

Отмечается, что Гэри Келли выступал за хоккейные команды «Данди Рокетс», «Абердин Линкс» и «Данди Старз» в Шотландской национальной лиге. В минувшем сезоне он провел 13 матчей, набрав 17 очков.

Ранее в результате несчастного случая погиб другой спортсмен - призер Олимпиады из Норвегии, лыжник Эудун Гренвольд. Его убило молнией.

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