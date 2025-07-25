"Мы потеряли большого друга": Трамп высказался о смерти Халка Хогана

Президент Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, который он посвятил легендарному рестлеру Халку Хогану, который скончался на 71-м году жизни, передает NUR.KZ

Американский президент признался, что ему будет очень не хватать Халка Хогана.

"Сегодня мы потеряли большого друга. Халк Хоган всегда поддерживал MAGA. Он был сильным, жестким, умным и с огромным сердцем. Он произнес потрясающую речь на Национальном съезде Республиканской партии, которая стала одним из самых ярких событий той недели. Он радовал фанатов со всего мира, а его влияние на культуру было колоссальным. Его жене Скай и всей семье мы передаем самые теплые пожелания и любовь. Нам будет очень не хватать Халка Хогана", - написал американский лидер.

Напомним, что американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, предварительно, у него произошел сердечный приступ. Тело легенды рестлинга обнаружили в его доме во Флориде.

Стоит отметить, что для многих рестлинг ассоциировался с личностью Халка Хокагна. Спортсмен за свою карьеру получил все мыслимые и немыслимые титулы в рестлинге. Свой первый мировой чемпионат спортсмен выиграл в 1984 году, одержав победу над несокрушимым Айроном Шейком.

Также подчеркнем, что Хоган был одним из самых преданных сторонников Трампа - в прошлом году он эмоционально высказался на съезде Республиканской партии после покушения на политика, пишет РБК.

"То, что произошло на прошлой неделе, когда в моего героя выстрелили и попытались убить следующего президента США... С меня хватит", - заявил тогда он и порвал на себе майку с американским флагом под которой оказалась еще одна - с фамилиями Трампа и Вэнса.

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