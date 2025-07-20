Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана одержал очередную победу на профи-ринге

Титулованный узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов одержал очередную победу на профессиональном ринге и сохранил идеальный рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире в Бишкеке — столице Кыргызстана. Его соперником по второму наилегчайшему весу (до 52,2 кг) был филиппинец Марк Антонио.

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Дусматова единогласным решением судей. Таким образом, 32-летний узбекистанец на данный момент выиграл все семь боев на профессиональном уровне (пять — нокаутами).

На счету 28-летнего Антонио теперь 11 досрочных побед при трех поражениях (одно — нокаутом).

Напомним, на любительском уровне Дусматов выиграл золото Олимпиад в Рио-де-Жанейро-2016 и Париже-2024. Также он побеждал на чемпионатах мира и Азии, Азиатских играх.

Одним из принципиальных соперников узбекистанца на любительском ринге был казахстанец Сакен Бибосынов, который также выступил на турнире в Бишкеке.

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