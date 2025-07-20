"Путешествие продолжается": Пакьяо высказался о дальнейшей карьере и реванше с Мейвезером

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо подтвердил, что намерен продолжать карьеру после возвращения на профессиональный ринг, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Спортсмен, которому в декабре исполнится 47 лет, возобновил профессиональную карьеру и выступил на турнире в Лас-Вегасе. Бой Пакьяо с американо-мексиканским боксером Марио Барриосом завершился вничью, поэтому филиппинец не смог забрать у оппонента пояс WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).

В интервью на ринге ветеран отметил, что это был отличный поединок. Пакьяо полагает, что заслужил победу.

"Не волнуйтесь, Пакман вернулся, и путешествие продолжится", — подтвердил филиппинец уже на пресс-конференции.

На ринге Пакьяо заявил, что хочет реванша с Барриосом. Ветеран отметил, что поздно начал подготовку к бою из-за предвыборной президентской кампании на Филиппинах, где он был одним из кандидатов.

При этом Шон Гиббонс, промоутер и советник Пакьяо, заявил, что рассчитывает на более статусного соперника в следующем поединке.

"Не хочу сказать ничего плохого, но к черту Марио Барриоса. Он хороший парень, и мне он нравится, но Мэнни заслуживает имени погромче. Есть такие бойцы, как Джервонта "Танк" Дэвис и Роландо Ромеро", — подчеркнул Гиббонс.

При этом Дэвис на данный момент выступает в легком весе. А вот Ромеро владеет титулом WBA именно в полусредней категории.

Сам Пакьяо упомянул и возможный реванш с 48-летним американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Их бой состоялся в мае 2015 года и завершился победой представителя США единогласным решением судей.

"Если Мейвезер вернется и подпишет контракт, мы будем драться. Давайте сделаем это вновь, если он захочет. Я сейчас в строю", — сказал Пакьяо.

Ранее мы сообщали, что потенциальный реванш филиппинца и американца может стоить миллиарды долларов.

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