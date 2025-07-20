Ничьей завершился первый бой 46-летнего Мэнни Пакьяо после возвращения на ринг

Филиппинец Мэнни Пакьяо не смог победить американо-мексиканского боксера Марио Барриоса в первом бою после возобновления карьеры, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Барриос защищал чемпионский пояс WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Поединок продлился все 12 раундов и получился конкурентным. Оба боксера действовали активно и обменивались результативными атаками.

В итоге бой завершился ничьей решением большинства судей. Один из арбитров отдал предпочтение Барриосу (115:113), еще двое зафиксировали счет 114:114.

Таким образом, 30-летний американо-мексиканский боксер защитил чемпионский титул. Теперь на счету Барриоса 29 побед (18 — нокаутами) при двух поражениях (одно — нокаутом) и двух ничьих.

Для Пакьяо, которому в декабре исполнится 47 лет, это был первый бой после возобновления карьеры. Прошлый профессиональный поединок он провел в августе 2021 года. Теперь на счету филиппинца 62 победы (39 — нокаутами) при восьми поражениях (три — нокаутами) и трех ничьих.

Напомним, Пакьяо — единственный боксер в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Он входит в Зал славы бокса.

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