Дюбуа оказался тяжелее Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед реваншем за титул абсолютного чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Церемония прошла в Лондоне рядом со стадионом "Уэмбли", на которой состоится вечер бокса. Усик и Дюбуа как участники главного поединка турнира вышли на взвешивание последними. Им необходимо было уложиться в лимит тяжелой категории (свыше 90,7 кг).

Британец показал на весах 243,8 фунта (около 110,6 кг), украинец — 227,3 фунта (103,1 кг). Таким образом, бой остался в силе.

После взвешивания Усик и Дюбуа провели заключительную дуэль взглядов перед реваншем. Она продлилась около полуминуты и прошла без инцидентов.

