Дюбуа оказался тяжелее Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
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Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед реваншем за титул абсолютного чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.
Церемония прошла в Лондоне рядом со стадионом "Уэмбли", на которой состоится вечер бокса. Усик и Дюбуа как участники главного поединка турнира вышли на взвешивание последними. Им необходимо было уложиться в лимит тяжелой категории (свыше 90,7 кг).
Британец показал на весах 243,8 фунта (около 110,6 кг), украинец — 227,3 фунта (103,1 кг). Таким образом, бой остался в силе.
После взвешивания Усик и Дюбуа провели заключительную дуэль взглядов перед реваншем. Она продлилась около полуминуты и прошла без инцидентов.
Heavyweight Supremacy— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2025
Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois
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Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Их первый поединок прошел в августе 2023 года и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
Днем ранее соперники приняли участие в пресс-конференции, на которой представители их команд повздорили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2266671-dyubua-okazalsya-tyazhelee-usika-pered-boem-za-titul-absolyutnogo-chempiona-mira/
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