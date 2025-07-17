"Не гоните лошадей": команды Усика и Дюбуа повздорили перед боем боксеров

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа встретились на последней пресс-конференции перед титульным боем-реваншем, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавит турнир, который пройдет 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Ранее боксеры встречались на ринге в августе 2023 года. Тогда Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

"Для меня важно и забрать титулы, и взять реванш, — заявил британец на пресс-конференции. — Это история, которая вершится на наших глазах. Я голоден и готов. Это будет прекрасный бой, который я очень жду. Буду наслаждаться моментом, покажу свою максимальную силу и отличное выступление".

Усик же выразил уверенность в том, что готов остановить Дюбуа и в третий раз стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Ранее он по разу добивался этого в первом тяжелом и тяжелом весе.

"Привет, Лондон. Я счастлив вновь быть здесь. Верю в помощь Иисуса Христа и Девы Марии, но и сам готовлюсь к этому бою. Каждый мой поединок важен для меня и моей команды. Сейчас это также имеет большое значение для моей страны и солдат, которые ее защищают. Это дает мотивацию моим людям, что крайне важно для меня.

Я уважаю этого парня [Дюбуа], он действительно молод и хорошо мотивирован. Но я тоже. Я не стар, 38 лет — это не возраст старости", — сказал Усик.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Дюбуа, заявил, что на "Уэмбли" ожидается солд-аут (около 19 тысяч зрителей) и потрясающая атмосфера.

Тренер британца Дон Чарльз сказал, что его подопечному "суждено сделать то, что считается почти невозможным". При этом в команде Дюбуа активно подчеркивали разницу в возрасте между боксерами (38 и 27 лет) и заявляли, что англичанин добился значительного прогресса за два года после первого боя с украинцем.

Представители Усика ответили, что за это время ничего не изменилось. "Да, у Дюбуа было три хороших боя, но в субботу будет другой. И Усик — другой соперник", — сказал директор команды украинца Сергей Лапин.

Когда представители соперников перешли в фазу активного спора, Усик несколько раз повторил на английском фразу "Не гоните лошадей". Однако Чарльз заявил, что ему требуется переводчик для того, чтобы понять украинца.

Up close and personal @DynamiteDubois is FIRED UP for this one



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По завершении пресс-конференции Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов. Стердаун длился около минуты и прошел без инцидентов. Затем украинец в шутку боролся лбами с Уорреном, после чего они сделали совместное фото.

Напомним, ранее Усик высказался о скором завершении карьеры.

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