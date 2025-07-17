Александр Усик назвал причину, из-за которой завершит профессиональную карьеру

Чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал свой уход из профессионального бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Усик заявил, что готов завершить карьеру через два боя. По словам украинца, он решился на такой шаг, поскольку хочет больше времени проводить со своей семьей.

"Я сказал, что у меня осталось два боя, потому что у меня двое сыновей. Сейчас им 12 и 10 лет. Им и моей дочке нужен я. Я хочу посвятить время моей семье, моей жене. Я хочу жить с моей семьей постоянно, а не только иногда. Шесть месяцев я тренируюсь, шесть месяцев провожу с семьей. Возможно, даже меньше - 4,5 месяца. Этого мало для моей семьи", - заявил Усик.

Отметим, 16 июля претенденты на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели открытую тренировку.

Поединок спортсменов состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

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