Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели открытую тренировку перед титульным реваншем

Претенденты на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели открытую тренировку, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". В преддверии противостояния они приняли участие в публичном мероприятии в Бокспарке рядом с ареной.

На открытую тренировку поочередно вышли участники других боев карда. Предпоследним перед зрителями появился Дюбуа. Он провел на ринге около двух минут и для упражнений даже не надевал перчатки.

В интервью на арене британец заявил, что максимально сфокусирован и находится в ожидании поединка. Он заверил, что зрители увидят его победу.

Затем на ринг вышел Усик, появившийся в майке с призывом освободить защитников "Азовстали" — завода, который стал местом последних боев за Мариуполь весной 2022 года.

Боксер не только тренировался, но и танцевал на ринге. Несколько упражнений он выполнил в перчатках с помощью партнера по команде. Интервью после открытой тренировки украинец не давал.

Mr. AURA himself @usykaa is in the ring



