Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели открытую тренировку перед титульным реваншем
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Претенденты на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели открытую тренировку, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок спортсменов состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". В преддверии противостояния они приняли участие в публичном мероприятии в Бокспарке рядом с ареной.
На открытую тренировку поочередно вышли участники других боев карда. Предпоследним перед зрителями появился Дюбуа. Он провел на ринге около двух минут и для упражнений даже не надевал перчатки.
В интервью на арене британец заявил, что максимально сфокусирован и находится в ожидании поединка. Он заверил, что зрители увидят его победу.
TIME!!— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025
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Затем на ринг вышел Усик, появившийся в майке с призывом освободить защитников "Азовстали" — завода, который стал местом последних боев за Мариуполь весной 2022 года.
Боксер не только тренировался, но и танцевал на ринге. Несколько упражнений он выполнил в перчатках с помощью партнера по команде. Интервью после открытой тренировки украинец не давал.
Mr. AURA himself @usykaa is in the ring— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025
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Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/eeYnydDGmQ
На данный момент соперники делят все главные титулы мирового профессионального бокса в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBA, WBO, WBC, IBO и The Ring, Дюбуа — IBF.
Спортсмены уже встречались на ринге в августе 2023 года. Тогда Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
Напомним, в преддверии титульного реванша к украинцу обратился казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2265876-aleksandr-usik-i-daniel-dyubua-proveli-otkrytuyu-trenirovku-pered-titulnym-revanshem/
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