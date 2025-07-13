Непобежденный американский боксер Шакур Стивенсон в третий раз защитил титул чемпиона мира

Американский профессиональный боксер Шакур Стивенсон в третий раз защитил пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе (до 61,2 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире в Нью-Йорке. Его соперником был мексиканец Уильям Сепеда — обладатель временного титула по версии той же организации.

Поединок продлился всю 12-раундовую дистанцию. По итогам противостояния Стивенсон одержал уверенную победу единогласным решением судей (118:110, 118:110, 119:109).

28-летний американец в третий раз защитил титул и сохранил идеальный рекорд на профессиональном ринге — он выиграл все 24 боя (11 — нокаутами). На любительском уровне Стивенсон становился серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Сепеда же потерпел первое поражение в карьере. На счету 29-летнего мексиканца осталось 33 победы (27 — нокаутами).

Также в рамках боксерского вечера пуэрториканец Субриэль Матиас решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) одолел доминиканца Альберто Пуэльо и стал новым чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC.

В рейтинговом поединке в полутяжелом дивизионе (до 79,4 кг) кубинец Дэвид Моррель победил российско-австралийского боксера чеченского происхождения Имама Хатаева. Мнения судей разделились (94:95, 96:93, 95:94). При этом в пятом раунде Хатаев отправил Морреля в нокдаун.

Напомним, также в рамках турнира англичанин Хамза Шираз одержал победу в первом поединке после ухода из среднего дивизиона.

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