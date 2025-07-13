Шираз нокаутом выиграл первый бой после ухода из дивизиона Алимханулы

Британский профессиональный боксер Хамза Шираз с досрочной победы дебютировал во втором среднем дивизионе (до 76, 2 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок с участием спортсмена возглавил турнир, который прошел в Нью-Йорке. Соперником Шираза стал американец Эдгар Берланга.

Противостояние было рассчитано на 12 раундов, но завершилось досрочно. Шираз наращивал преимущество и в четвертой трехминутке дважды отправил оппонента в нокдаун. Берланга вышел на пятый раунд, но в течение нескольких секунд вновь оказался потрясен. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Шираз одержал 22-ю победу (18 — досрочно) на профессиональном ринге. Также на его счету одна ничья — в поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом за пояс WBC в среднем весе. После того боя англичанин принял решение подняться на категорию выше.

Напомним, ранее многократно обсуждались перспективы поединка Шираза с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, который владеет титулами IBF и WBO в среднем весе. Однако в итоге этот бой так и не был организован.

Берланга потерпел второе поражение в карьере — первое ему судейским решением нанес мексиканец Сауль "Канело" Альварес. В активе 28-летнего американца осталось 23 победы (18 — нокаутами).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.