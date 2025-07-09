Иван Дычко узнал детали нового боя в США против именитого соперника
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Казахстанский профессиональный боксер, выступающий в супертяжелой весовой категории, Иван Дычко узнал дату, место и имя соперника по новому бою, передает NUR.KZ.
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр из Казахстана Иван Дычко проведет свой следующий бой 19 июля в Вашингтоне (штат Пеньсильвания, США). Соперником 34-летнего казахстанца станет американский боксер Скайлар Лейси по прозвищу "большой пес". Бой пройдет в лимите тяжелого веса и будет рассчитан на восемь раундов.
В последний раз Иван Дычко выходил на профессиональный ринг в августе прошлого года в американском городе Плант-Сити. В том поединке он во втором раунде нокаутировал американца Крейга Льюиса.
Отметим, в рамках данного вечера бокса выступит еще один казахстанский боксер Данияр Елеусинов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2263728-ivan-dychko-uznal-detali-novogo-boya-v-ssha-protiv-imenitogo-sopernika/
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