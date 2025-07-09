Иван Дычко узнал детали нового боя в США против именитого соперника

Казахстанский профессиональный боксер, выступающий в супертяжелой весовой категории, Иван Дычко узнал дату, место и имя соперника по новому бою, передает NUR.KZ.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр из Казахстана Иван Дычко проведет свой следующий бой 19 июля в Вашингтоне (штат Пеньсильвания, США). Соперником 34-летнего казахстанца станет американский боксер Скайлар Лейси по прозвищу "большой пес". Бой пройдет в лимите тяжелого веса и будет рассчитан на восемь раундов.

В последний раз Иван Дычко выходил на профессиональный ринг в августе прошлого года в американском городе Плант-Сити. В том поединке он во втором раунде нокаутировал американца Крейга Льюиса.

Отметим, в рамках данного вечера бокса выступит еще один казахстанский боксер Данияр Елеусинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.