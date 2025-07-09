Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана проведет бой на профи-ринге в США

Казахстанский профессиональный боксер Данияр Елеусинов узнал дату, место и имя соперника по следующему поединку в Соединённых штатах Америки, передает NUR.KZ.

Олимпийский чемпион 2016 года из Казахстана Данияр Елеусинов проведет свой следующий поединок на профессиональном ринге 19 июля в Вашингтоне (штат Пенсильвания, США).

Соперником 34-летнего казахстанца будет представитель Филиппин Джеймс Бэйкон. Бой пройдет в лимите первого среднего весового дивизиона и будет рассчитан на восемь раундов.

Поединок пройдет в рамках TKO Boxing - нового совместного промоушена президента UFC Даны Уайта и руководителя Riyadh Season, под эгидой которого проходят крупнейшие спортивные ивенты в Саудовской Аравии, Турки Аль-аш Шейха.

Напомним, свой последний бой Елеусинов провел в сентябре прошлого года в Алматы. В том поединке он нокаутировал Джо Нойноя из Филиппин.

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