Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана проведет бой на профи-ринге в США
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Казахстанский профессиональный боксер Данияр Елеусинов узнал дату, место и имя соперника по следующему поединку в Соединённых штатах Америки, передает NUR.KZ.
Олимпийский чемпион 2016 года из Казахстана Данияр Елеусинов проведет свой следующий поединок на профессиональном ринге 19 июля в Вашингтоне (штат Пенсильвания, США).
Соперником 34-летнего казахстанца будет представитель Филиппин Джеймс Бэйкон. Бой пройдет в лимите первого среднего весового дивизиона и будет рассчитан на восемь раундов.
Поединок пройдет в рамках TKO Boxing - нового совместного промоушена президента UFC Даны Уайта и руководителя Riyadh Season, под эгидой которого проходят крупнейшие спортивные ивенты в Саудовской Аравии, Турки Аль-аш Шейха.
Напомним, свой последний бой Елеусинов провел в сентябре прошлого года в Алматы. В том поединке он нокаутировал Джо Нойноя из Филиппин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2263722-olimpiyskiy-chempion-po-boksu-iz-kazahstana-provedet-boy-na-profi-ringe-v-ssha/
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