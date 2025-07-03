Еще трое казахстанских боксеров выиграли бои и гарантировали медали Кубка мира в Астане
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Трое представителей мужской сборной Казахстана по боксу одержали победы в четвертьфинальной стадии этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
В четвертый соревновательный день турнира в Астане от мужской сборной Казахстана в вечерней сессии выступили трое боксеров.
Капитан национальной команды Айбек Оралбай в весовой категории до 90 килограммов победил единогласным решением судей итальянского спортсмена Диего Ленци и гарантировал медаль этапа Кубка мира, также как и его брат-близнец Нурбек Оралбай.
В полуфинал также вышел представитель весовой категории до 55 килограммов Махмуд Сабырхан. Казахстанец досрочно победил филиппинца Эарона Джуда Бадо после четвертого нокдауна.
Гарантировал еще одну медаль и Сабыржан Аккалыков, который в четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов одержал победу над канадцем Джошуа Офори вышел в полуфинал ЭКМ в Астане.
Напомним, в дневной сессии четвертого соревновательного дня сборная Казахстана понесла вторую потерю. Завершил выступление Серик Темиржанов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2262177-eshche-troe-kazahstanskih-bokserov-vyigrali-boi-i-garantirovali-medali-kubka-mira-v-astane/
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